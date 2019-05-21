General Motors добавит функцию обновления «по воздуху»

Сегодня General Motors представила свою новую систему электроники. По словам представителей компании, эта платформа позволит обновлять программное обеспечение по принципу «смартфона» по воздуху, и она должна появиться в большинстве автомобилей GM к 2023 году. Мы впервые увидим его в седане Cadillac CT5 2020 года, который должен поступить на производство в конце этого года.

В течении многих лет Tesla могла обновлять свое программное обеспечение через Интернет, но обычные автопроизводители не спешат следовать их примеру. GM одним из первых внедрил эту возможность, и его новая электронная система сможет обрабатывать до 4,5 терабайт данных в час — это в пять раз больше, чем нынешние системы GM.

GM говорит, что кибербезопасность является «ключевым моментом» платформы. И, согласно Reuters, компания ранее заявляла, что не будет использовать беспроводные обновления для критически важных систем безопасности, таких как торможение. Несмотря на потенциальные последствия для безопасности, беспроводные обновления, скорее всего, станут стандартными для всей отрасли, так как производители автомобилей и технологические компании одинаково удваивают автомобильное программное обеспечение.