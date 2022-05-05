Gigabyte ставит новый рекорд разгона памяти DDR5 с частотой 10 022 МГц

Компания Gigabyte последовала за своими коллегами из MSI, установив новый рекорд скорости памяти DDR5 на уровне 10 022 МГц. Как сообщает HWBot, новый рекорд был установлен профессиональным оверклокером Gigabyte «HiCookie». Оверклокер использовал систему на базе процессора Intel Core i9-12900K с оперативной памятью 16 ГБ DDR5-4800 Gigabyte Aorus RGB на материнской плате Gigabyte Z690 Aorus Tachyon. В качестве операционной системы HiCookie использовала Windows XP Professional. Как и ожидалось, процессор и память охлаждались с помощью жидкого азота (LN2).

В процессоре было задействовано только два ядра, частота которых была снижена до 2,1 ГГц. Что касается памяти DDR5, то она работала на частоте 10 022 МГц с таймингами 46-58-58-46-104-2.