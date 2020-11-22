Главную роль в фильме Monster Hunter исполнит Милла Йовович

Представлен трейлер фэнтезийного боевика Monster Hunter основанного на игре компании Capcom. Фильм продюсируется компаниями Capcom, Impact Pictures и Constantin Film. В главных ролях Милла Йовович, Тони Джаа, T.I, Рон Перлман и Диего Бонета. Ожидается, что фильм выйдет 23 апреля 2021 года.

Сюжет фильма основан на серии игр Monster Hunter. Военное подразделение ООН попадает в другое измерение через портал, где люди отбиваются от огромных чудовищ. Общими усилиями, обе группы должны защитить портал и предотвратить вторжение монстров на Землю.