Google Calendar получил тёмный интерфейс

На днях мы писали, что Google тестировала режим Dark Mode в приложении Google Keep, а сейчас его анонсировали для Google Calendar.

Компания посвятила этому целый пост, в котором также сообщила, что Dark Mode начали распространять в Google Keep. Как и в других приложениях «Корпорации Добра», новый интерфейс в Google Calendar не чёрный, а серый. Он не совсем подходит для OLED-дисплеев, но не смотря на это пользоваться приложением в тёмное время суток комфортнее.

Чтобы включить Dark Mode в Google Calendar надо зайти в настройки приложения, затем перейти в раздел «Общие» и выбрать нужную тему.