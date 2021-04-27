Google Lens теперь автоматически переводить тексты на скриншотах

Теперь можно сделать снимок экрана с иностранного языка и выполнить перевод без каких-либо промежуточных шагов благодаря приложению Google Lens. Новая захватывающая функция доступна в пользовательском интерфейсе Google Lens Screenshot UI для устройств под управлением Android 11+. Кнопка перевода станет видимой на скриншоте, и щелчок по ней быстро обнаружит и переведет требуемый текст.

Компания Google продолжает выпускать инновации, которые помогут сохранить преимущество компании среди конкурентов. Помимо перевода текста, можно также скопировать текст на снимке экрана, чтобы загрузить его для автономного доступа либо же поделиться им в приложении Google Translate или в социальных сетях.

Пользователи также могут загрузить текущий язык для автономного доступа, а также могут быстро отправить снимок экрана в полное приложение Google Translate. Будет ли новая функция перевода снимков экрана Google Lens также доступна в Android 10 или ниже, к сожалению неизвестно.