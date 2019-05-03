Google добавила персонажей Детектива Пикачу в своё приложение Playground

2019-05-03, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Google Playground; [100]
Теперь владельцы Google Pixel смогут делать фотографии с Playmoji Чаризарда, Джиглипаффа, Мистера Майма и детектива Пикачу.

Playmoji находятся в разделе Playground приложения камеры («Дополнительно» в нижней части экрана). После загрузки из магазина Google Play их можно будет размещать в кадре и фотографироваться с пушистым Пикачу или чешуйчатым Чаризардом.

Компания переименовал свои AR-стикеры ARCore в Playmoji во время прошлогоднего мероприятия Google Pixel 3. Изначально персонажи были доступны только на телефонах последнего поколения Google, но в декабре их добавили в Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL. Google утверждает, что наряду с устройствами Pixel новые Playmoji также работают на некоторых смартфонах LG и Motorola.

Детектив Пикачу - не единственный новый фильм, который получил Playmoji. В прошлом месяце Google добавила в приложение пять персонажей из последних Мстителей.

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