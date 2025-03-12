Google представила ИИ для новых роботов

Разработка включает три ключевых улучшения — обобщение, интерактивность и ловкость. Система Gemini Robotics способна не только адаптироваться к новым сценариям, но и лучше взаимодействовать с людьми и окружающей средой. Она также демонстрирует высокую точность при выполнении сложных физических задач, таких как складывание бумаги или откручивание крышки бутылки. Второй анонсированной моделью стала Gemini Robotics-ER. Это продвинутая система визуально-языкового понимания, которая помогает роботам лучше ориентироваться в сложных и динамичных условиях. Например, при упаковке ланч-бокса робот должен понимать расположение предметов, способы их захвата и размещения. Всё это позволит в будущем создавать более продвинутых роботов, которые могут выполнять сложные задачи.