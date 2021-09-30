Google представит дверной звонок Nest Doorbell в 2022 году

Google работает над преемником отличного дверного звонка Nest Hello, который недавно был назван Nest Doorbell. Новый дверной звонок Nest будет поддерживать запись в режиме 24/7, будет работать с приложением Google Home а не с приложением Nest как прошлая версия и должен быть запущен в производство в 2022 году. Скорее всего он будет оснащен емкостным резервным аккумулятором в случае отключения электроэнергии и будет иметь облачное хранилище, так же скорее всего она будет поддерживать интеграцию с Alexa и SmartThings, более широкое поле зрения, больший зум и датчик цвета 2K.