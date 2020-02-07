Google выпустила юбилейную версию приложения Google Maps

В честь 15 летия сервиса Google Maps, разработчики компании Google выпустили новую версию приложения.

Главным изменением стал логотип, вместо карты теперь отображается Pin в фирменном цвете компании Google.

Разработчики Google полностью изменили дизайн самой программы и упростили навигацию в приложении.

Кроме дизайна еще добавили ряд новых функции: это расширенная информация про общественный транспорт, функцию Live View с дополненной реальностью.

Обновлённое приложение выйдет для пользователей iOS и Android-устройств, а вот новые функции появятся в течение месяца.