Готовится доступная версия шлема Apple Vision Pro

Текущая модель Apple Vision Pro оснащена двумя 4K microLED-панелями, которые поставляются только от Sony. Этот производитель ранее сообщил о том, что планирует ограничить свои производственные мощности до 1 миллиона дисплеев в год, а учитывая, что в шлеме их два, компания сможет выпускать всего 500 тысяч экземпляров в год. Из-за этой серьёзной преграды Apple не только не сможет произвести столько устройств, сколько планирует, но и будет вынуждена постоянно зависеть от единственного поставщика, что негативно сказывается на росте цен — монополист всегда может поднимать стоимость на своё усмотрение. Но, к счастью для Apple, на текущий момент две китайские компании планируют тоже запустить производство таких панелей, что позволит снизить расходы на производство отдельных дисплеев.

На данный момент стоимость Apple Vision Pro составляет 3499 долларов из-за затрат в 700 долларов на две 4K microLED-панели от Sony. По информации от издания The Information, у Apple есть намерение расширить список поставщиков данной продукции, чтобы снизить стоимость шлема в конечном итоге. Согласно отчёту, компания рассматривает BOE и SeeYA как возможных поставщиков для будущих моделей Apple Vision Pro и более дешёвой гарнитуры, которая должна появиться в 2025 году. Вероятно, если проблема с монополией Sony решить не выйдет, то говорить о доступной версии шлема просто не получится — при цене в 700 долларов только за дисплеи выпустить такой продукт будет невозможно.