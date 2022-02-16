Графические процессоры Intel Arc Alchemist DG2 будут поддерживать до 5 мониторов

Графический драйвер Intel i915 для Linux недавно получил исправление, которое обеспечивает поддержку 5-го дисплея для графических процессоров Intel серии DG2, также известных как дискретные графические процессоры ARC Alchemist. Intel планирует выпустить новые графические процессоры для ноутбуков и настольных компьютеров.

В настоящее время NVIDIA и AMD могут поддерживать только четыре дисплея. Серия Gigabyte AORUS предприняла попытку добавить дополнительные подключения к линейке игровых видеокарт, но дополнительные подключения зарезервированы для гарнитур виртуальной реальности (PCVR). Предложение Intel поддержки 5-го дисплея было бы решительным шагом для ее технологий, поскольку AMD предлагает шесть мини-портов DisplayPort на своей видеокарте Radeon PRO W6800. Видеокарта AMD Radeon PRO W6800 оснащена 32 ГБ памяти GDDR6, работающей через интерфейс 256-битной шины со скоростью выводов 16 Гбит/с, что дает общую пропускную способность 512 ГБ/с. Кроме того, имеется 128 МБ кэш-памяти Infinity. Radeon PRO предлагает полную производительность FP32 — 17,83 терафлопс, производительность FP16 — 35,66 терафлопс и производительность 1,11 терафлопс — FP64. Вычислительный блок Intel Arch Alchemist состоит из 16 векторных движков (256 бит на движок) и 16 матричных движков (1024 бит на движок). Каждый Vector Engine состоит из 8 ALU или 128 ALU на каждое ядро ​​Xe-Core. Каждый блок Matrix Engine также называется блоком XMX, который будет выполнять тензорные операции в режимах FP16 и INT8. Xe-Core дополнительно имеет собственный выделенный кэш L1.
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