Графический процессор Intel Arc, обнаружен в ноутбуке Samsung Galaxy Book2 Pro

Линейка дискретных видеокарт Intel Arc предназначена для сегмента ноутбуков и портативных компьютеров недавно засветилась на одном из зарубежных магазинов. Один из крупнейших розничных продавцов техники в США, опубликовал список ноутбуков Samsung Galaxy Book2 Pro, раскрыв дискретное графическое устройство Intel Arc. Согласно списку, эта модель была оснащена неизвестной графикой Intel Arc Graphics, 12-ядерным процессором с тактовой частотой 2,1 ГГц, 16 ГБ памяти LPDDR5-6400, 512 ГБ хранилища NVMe PCIe Gen4, 15,6-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1080p и WiFi-6E. Стоимость ноутбука составляет 1349,99 долларов.