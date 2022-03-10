Графический процессор NVIDIA GeForce MX550 ненамного превосходит интегрированный графический процессор AMD RDNA 2 в играх

Недавно выпущенный дискретный графический процессор NVIDIA GeForce MX550 был протестирован, и он едва ли превосходит интегрированный графический процессор AMD RDNA 2 Radeon 680M.

NVIDIA GeForce MX550 использует графический процессор Turing TU117. Согласно информации, чип представляет собой урезанную конфигурацию с 1024 ядрами CUDA, тактовой частотой до 1320 МГц, интерфейсом памяти GDDR6 объемом 2 ГБ, работающим на 64-битной шине с тактовой частотой 12 Гбит/с, и TDP 25 Вт.

Интегрированные графические процессоры AMD Radeon серии 600M, основанные на графической архитектуре RDNA 2, используются в гибридных процессорах Ryzen 6000, предлагая до 12 вычислительных блоков для 768 ядер и частоту графического процессора до 2,4 ГГц. Графические процессоры Radeon 600M обладают на 50 % большим вычислительным движком, чем ранние iGPU Vega, на 50 % более высокой пропускной способностью, вдвое большим объемом кэш-памяти L2 и вдвое большим количеством серверных частей рендеринга (RB+).

Что касается показателей производительности, AMD Radeon 680M оказался на 25% быстрее в 3DMark Fire Strike, на 5% быстрее в Time Spy, а поскольку в отличие от дискретного графического процессора NVIDIA он обладает возможностями трассировки лучей, он безоговорочно выиграл тест Port Royal. Между тем, Radeon 660M, который имеет половину вычислительных блоков, смог сравниться по производительности только с процессором Intel Alder Lake Core i7-1280P с графикой Iris Xe. Переходя от синтетических к игровым тестам, был протестирован ряд игр с разрешением 1080p, включая игры AAA и киберспорта. В 9 из 14 игр iGPU AMD Radeon 680M смог превзойти NVIDIA GeForce MX550. Radeon 660M смог превзойти Intel Iris Xe iGPU в общей сложности в 13 из 14 игр.

В целом, NVIDIA GeForce MX550, несмотря на свою дискретную конструкцию и более высокий показатель TDP, смогла продемонстрировать только на 5% более высокую производительность, чем интегрированную технологию Radeon 680M. Ryzen 5 6600H смог обеспечить 39-процентный прирост производительности по сравнению с Intel Iris Xe iGPU. Опять же, у Radeon 680M с тактовой частотой 2,4 ГГц есть потенциал превзойти GeForce MX550, и это благодаря встроенному чипу, который конкурирует с дискретным графическим процессором, потребляющим около 35 Вт энергии.