“Гринч” возглавил североамериканский кинопрокат

Североамериканский кинопрокат за прошедшие выходные 9-11 ноября возглавил анимационный мультфильм “Гринч” со сборами 66 миллионов долларов. Второе место занял байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen “Богемская рапсодия” с результатом 30,85 миллиона долларов.

На третьем месте расположился хоррор “Оверлорд” с заработком около 10 миллионов долларов. Сказка “Щелкунчик и четыре королевства” от студии Disney с 9,5 миллионов долларов получил четвертое место в списке.И замыкает пятерку лидеров триллер “Девушка, которая застряла в паутине” в главной роли с Клэр Фой. Картина заработала в прокате 8 миллиона долларов.