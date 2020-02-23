HBO анонсировал продолжение сериала Друзья

В компании WarnerMedia официально подтвердила, что у сериала Друзья будет продолжение.

Друзья это это американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей, который признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре. Всего было 10 сезонов, которые выходили на экранах телевизоров в течение 10 лет с 1994 по 2004 год.

Правда, это будет лишь один специальный эпизод, зато со всеми актерами. Премьера специального эпизода состоится в мае месяце 2020 года, совместно с запуском стримингового сервиса HBO Max.