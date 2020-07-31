HONOR представила беспроводной роутер с поодержкой Wi-Fi 6 Plus

Бренд HONOR представляет свой первый беспроводной роутер HONOR Router 3, получивший поддержку технологии Wi-Fi 6 Plus и расширяющий универсальную экосистему интернета вещей «1+8+N», разработанную для создания комфортной повседневной жизни пользователей. HONOR Router 3 построен на базе фирменного 2-ядерного процессора Gigahome Wi-Fi 6 с тактовой частотой 1,2 ГГц, который обеспечивает технологию Wi-Fi 6 Plus и гарантирует более высокую скорость передачи данных, стабильное подключение и высокий комфорт использования беспроводных сетей. HONOR Router 3 будет доступен на официальном сайте интернет-магазина HONOR по рекомендованной розничной цене 3 990 рублей, начиная с 31 июля.

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