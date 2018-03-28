HTC Vive Pro требует для работы ПК с 4 ГБ ОЗУ

Компания HTC объявила минимальные системные требования к компьютеру для работы со шлемом виртуальной реальности Vive Pro. Итак, конфигурация ПК должна включать процессоры не слабее Intel Core i5-4590 или AMD FX 8350, не менее 4 ГБ оперативной памяти, видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480, интерфейс DisplayPort 1.2 и порт USB 3.0, а также операционные системы Windows 8.1 или Windows 10.

Напомним, что HTC Vive Pro оснащается двумя OLED-дисплеями с общим разрешением 2880:1600 пикселей (78% больше, чем у предыдущего поколения Vive), наушниками со встроенным усилителем, встроенным двойным микрофоном и двумя фронтальными камерами. Рекомендованная розничная цена шлема составляет 56 990 рублей. Новинка появится в российской рознице в первых числах апреля.