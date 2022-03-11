HTC представит свое видение виртуальной реальности в сфере развлечений, путешествий и здравоохранения на выставке SXSW 2022

HTC VIVE на выставке SXSW 2022 представит свои последние инициативы и проекты в своем основном пространстве — виртуальной реальности (VR). Это включает в себя объявление о новой платформе метавселенной BEATDAY, которая будет запущена через новую гарнитуру Focus 3. VIVE также расскажет, как технология VR будет использоваться в других отраслях, таких как здравоохранение и UX для смарт-автомобилей.

Компания покажет демонстрацию этой платформы для посетителей SXSW 2022, тем самым дав им представление о предстоящем месте проведения, а также аватар NFT, который можно сохранить в качестве сувенира. Он оценивается как улучшенный опыт и снижение воспринимаемых физических ограничений благодаря «новейшей технологии объемного захвата». VIVE также объявила, что начинает сниматься в VR - фильмах, начиная с новой «иммерсивной» анимации The Sick Rose, созданной в сотрудничестве со студией TurnRhino Original Design. MyndConnect — это платформа нового поколения, предназначенная для решения проблемы изоляции пожилых людей, позволяя им взаимодействовать с членами семьи в среде метавселенной. Все эти новинки теперь являются частью того, что HTC называет своим «видением VIVERSE»
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