Halo Infinite получает трассировку лучей благодаря партнерству Microsoft и AMD

Microsoft выбрала AMD в качестве эксклюзивного партнера для ПК для Halo Infinite. Это означает множество маркетинговых возможностей, это также способствовало более тесному инженерному партнерству с AMD, которое, по словам Microsoft, улучшит частоту кадров в одиночной кампании и в конечном итоге, добавит в игру трассировку лучей. Неясно, исключает ли это использование Microsoft технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling) от Nvidia, но Microsoft отмечает, что AMD «исключительно открыта для нас, предлагая новые функции рендеринга для всего оборудования, а также улучшения производительности для всех наших игроков».

Помимо трассировки лучей, которая предположительно будет доступна как на Xbox Series X / S, так и на ПК, Microsoft заявляет, что партнерство AMD привело к обновлениям драйверов, которые значительно улучшают время кадра во всех областях игрового режима кампании. Инженерные работы также улучшили Halo Infinite на процессорах с большим количеством ядер и потоков, что является областью, в которой AMD преуспела со своими последними процессорами Ryzen. Microsoft и AMD также создали Radeon RX 6900 XT на тему Halo . Это карта ограниченного выпуска, которая не будет продаваться но будет разыграна между пользователями Xbox.