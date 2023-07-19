Характеристики OnePlus 12 слили в сеть

OnePlus 12, весьма ожидаемый смартфон флагманского уровня, выйдет немного позже в этом году, и на данный момент благодаря многочисленным сливам рендеров пользователи уже неоднократно изучили дизайн нового гаджета. Безусловно, приятно видеть, что производитель спустя столько лет нашёл некий стиль в дизайне и старается его придерживаться. Более того, теперь у нас есть полные технические характеристики предстоящего флагмана OnePlus, и они оправдывают ожидания многих пользователей, потому что производитель явно постарался Утечка информации является результатом работы известного инсайдера OnLeaks, который детально описал все компоненты грядущего OnePlus 12.

Например, он сообщил, что смартфон OnePlus 12 будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и, предположительно, станет одним из первых смартфонов с новейшим процессором на рынке. Также смартфон предложит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO. Ещё OnePlus 12 будет иметь достаточно памяти — речь идёт о 16 гигабайтах оперативной памяти LPDDR5X и 256 гигабайтах хранилища на базе UFS 4.0 для хранения личного контента. Работать флагман будет на огромной батарее ёмкостью 5 400 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. К сожалению, пока что даже предварительных цен на данный смартфон нет, но, вероятно, в ближайшем будущем появятся и первые инсайды по этому поводу.