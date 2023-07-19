Характеристики OnePlus 12 слили в сеть…

Например, он сообщил, что смартфон OnePlus 12 будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и, предположительно, станет одним из первых смартфонов с новейшим процессором на рынке. Также смартфон предложит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO. Ещё OnePlus 12 будет иметь достаточно памяти — речь идёт о 16 гигабайтах оперативной памяти LPDDR5X и 256 гигабайтах хранилища на базе UFS 4.0 для хранения личного контента. Работать флагман будет на огромной батарее ёмкостью 5 400 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. К сожалению, пока что даже предварительных цен на данный смартфон нет, но, вероятно, в ближайшем будущем появятся и первые инсайды по этому поводу.