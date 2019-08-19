Hisense U9e: телевизор с технологией Dual-Image

Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.

Дисплей представляет собой комбинацию традиционного цветного LCD-дисплея и дополнительного монохромного дисплея. Такое решение получило название BD Cell. Применённая технология обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с обычными ЖК-панелями т.к, контрастность возрастает приблизительно на порядок. В случае Hisense U9e эта величина превышает 150 000:1.

По качеству изображения новые телевизоры сопоставимы с панелями на органических светодиодах (OLED), но стоят при этом заметно ниже. Говорится о великолепной цветопередаче. На сегодняшний день в серии Hisense U9e представлены три модели — размером 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов по диагонали. Новинки соответствуют формату 4К.

В текущем году в продажу поступит только 65-дюймовая версия: её цена составит около 2600 долларов США. Две другие модели станут доступны в следующем году.