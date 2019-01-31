HoMedics SoundSpa для спокойного сна

Компания HoMedics, производитель товаров для здоровья и хорошего самочувствия, представила аппарат SoundSpa White Noise Sound. Устройство сертифицировано в качестве официального партнера по кондиционированию сна Национального фонда сна Америки. Устройство можно использовать для создания спокойной среды сна, быстрого засыпания и пробуждения в покое. Он также идеально подходит для детей и может быть использован в детской комнате.

Оснащенная 6 успокаивающими естественными звуками, SoundSpa позволяет выбрать из белого шума, грома, океана, дождя, летней ночи и ручья, когда вы отдыхаете. Ритмичный звук вселяет чувство комфорта, которое усыпляет людей всех возрастов. Устройство оснащено встроенным таймером автоматического отключения, который можно установить на 15, 30 или 60 минут. SoundSpa компактен и легок в переноске. Устройство работает от 4 батареек типа АА или от адаптера. Ориентировочная стоимость 1900 рублей.