«Холодное сердце 2» переведут на саамский язык

2019-11-29, Автор - Эдуард Иванов; [155]
В 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказку «Снежная королева». Приключения Эльзы, Анны, Кристофа, Свена и снеговика Олафа так полюбились зрителям, что мультфильм стал самым кассовым за всю историю, и продолжает держать планку первенства до сих пор. За последующее время вышла пара короткометражек, но все с нетерпением ждали сиквела. И вот 28 ноября 2019 года, «Холодное сердце 2» вышло в кинотеатрах России.

- Картина превосходит по размаху и эпичности первую часть, - уверен режиссёр фильма Крис Бак. - Но самое важное состоит в том, что два этих фильма образуют одну завершённую историю.

Новое приключение разворачивается спустя три года после событий, показанных в первом фильме: Эльза взошла на трон, а Анна ей во всем помогает. С ними вместе живут Кристоф, мечтающий сделать предложение Анне, северный олень Свен и веселый снеговик Олаф, добавляющий в серьезную историю нотки юмора. За внешней идиллией, Эльзу постоянно терзает вопрос: почему она наделена силой волшебства, и кто ее зовет вдаль по ночам? Попытка раскрыть старую тайну выливается в очередное опасное путешествие.

Премьера фильма состоялась во флагманском кинотеатре Мираж Синема в ТРК «Европолис». 16 залов приняли несколько тысяч желающих увидеть мультик первыми. Кому повезло больше остальных, смогли насладиться просмотром в одном из 5 VIP-залов, оснащенных комфортабельными лежаками, диванами с управляемыми подставками для ног, поворотными столиками и функцией вызова официанта прямо во время показа.

Самые дорогие гости, одни из первых опробовали Премьер-зал на 300 человек с 5 типами кресел, местами для людей с ограниченными возможностями, лежаками и 2 типами диванов. Хорошо, что после премьеры все эти удобства стали доступны любому посетителю. Специально для детей организован отдельный зал с соответствующим репертуаром, а любители перекусить за просмотром фильма смогут оценить ресто-бар Pure с авторской итальянской и азиатской кухнями. Перед началом сеанса нам удалось пообщаться с актерами озвучения, давших свои голоса главным героям, Натальей Быстровой, Андреем Бирином и Сергеем Пенкином.

- Первое, что сказал муж, посмотрев первую часть: «Это с тебя рисовали», - призналась актриса Наталия Быстрова, подарившая свой голос Анне. - Еще не закончив озвучивать оригинальный мультик, я уже начала мечтать о втором, придумывать развитие сюжета: кто на ком женится, что произойдёт, кто с кем поругается, вообще, про кого будет вторая часть – было миллион версий, но фильм даже меня сумел удивить. В итоге, я хотела бы признаться в любви своей героине, потому что роль Анны - это настоящий подарок для актрисы. У нее есть и драматические сцены, и серьезные, где она самоотверженно борется за сестру и спасает её, но при этом есть и возможность похулиганить, покричать, поохать.

- Я, конечно, очень ждал развития отношений между моим героем Кристофом и его возлюбленной, - признался актер Андрей Бирин. – Понятно было еще с первой части, что персонаж влюблен в Анну, и определенно это должно было как-то развиваться. Я очень благодарен, что мне, наконец, дали излить его чувства в песне: это была потрясающая сатирическая рок-баллада. Жаль только, что говорить о любви мне пришлось в одиночестве – мы с Наташей даже не встретились на площадке. Но мне все понравилось, а фильм даже превзошел мои ожидания: тут много экшена и очень классное развитие отношений между сестрами.

- Я сам такой же, как мой Олаф в жизни, - признался Сергей Пенкин. – Мой герой очень добрый, честный, открытый, сильный и даже теплый, он старается всем помочь, настоящий и искренний друг. Без него история не стала бы такой яркой и любимой миллионами. Для меня это была довольно сложная работа. Я узнавал текст непосредственно перед работой, с песнями было тоже самое: давали слова и говорили «пой».

При все этом, мне приходилось постоянно говорить измененным голосом. А еще я озвучивал фильм вслепую: просил выключать видеоряд, чтобы ничего не отвлекало. К сожалению, режиссер практически не давал импровизировать, хотя некоторые фразы я посчитал чересчур грубыми. Тем не менее, мне все же удалось добавить пару собственных реплик вроде «Ой, какой шалун». Признаюсь, что после работы над этим проектом, моя популярность среди молодого поколения значительно выросла.

Интересно, что образ народа, населяющего Зачарованный лес, по которому предстоит путешествовать главным героям большую часть истории, списан с народа саамов, которые консультировали создателей фильма. Еще на этапе задумки съемочная группа совершила поездку в Исландию, Норвегию и Финляндию, где познакомилась с этим загадочным народом севера. В анимационную ленту были бережно перенесены обычаи, традиции, одежда, жилища и даже предания этого народа. В знак благодарности за поддержку, Disney объявил, что «Холодное сердце 2» будет переведен на саамский язык.

Ну а пока перевод на этот экзотический диалект еще в процессе, можно оценить мультипликационный мюзикл в кинотеатрах нашей страны в полном русском дубляже, который вышел на редкость качественным: при просмотре создается полное ощущение, что актеры каждую минуту наслаждаются своими персонажами.

Автор: Артем Костенко

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