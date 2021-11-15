Honda тестирует робота-грузчика

На выставке CES 2018 компания Honda представила несколько концепций мобильных роботов-компаньонов. Теперь оказалось, что производитель не забросил данную идею и продолжает над ней активно работать. Honda и инженерная компания Black & Veatch тестируют автономное рабочее транспортное средство (AWV) второго поколения на строительной площадке солнечных батарей. Это был первый полевой тест, в котором несколько AWV работали вместе. Транспортные средства буксировали трейлеры и возили строительные материалы, воду и другие материалы по территории площадью 1000 акров. AWV может нести полезную нагрузку до 399 кг и буксировать прицеп общим весом 750 кг. Естественно, всё это происходит без участия водителя или оператора, всё предельно автономно.

При этом сами разработчики отмечают, что загрузка транспортных средств материалами и отправка их в другое место может сделать работу более эффективной и сократить время на поездки сотрудников, освобождая их для работы над другими делами. Компания Honda создала карту места с высоким разрешением, чтобы операторы могли установить начальную и конечную точки для AWV. Кроме того, в определённых ситуациях помимо автономной работы, AWV можно управлять дистанционно. Компания утверждает, что автомобиль может работать до восьми часов без подзарядки даже в условиях высоких температур. AWV использует ряд датчиков для навигации, включая GPS, радар и LiDAR, а также 3D-камеры для удаленного мониторинга. Неплохо для робота, да?
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