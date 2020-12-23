Honor Mall откроется в январе 2021 года

Новым владельцем бренда Honor является Zhixin New Information Technology Co. Ltd. После этого обновленная компания ставит новые цели, укрепляет цепочку поставок и так далее. Теперь она официально заявила, что новый торговый центр HONOR будет запущен в начале следующего года.

Несмотря на то, что это отдельный бренд, продукция Honor продавалась через каналы Huawei. Фактически, его официальные аккаунты ранее перенаправлялись на Vmall Huawei, который является официальным магазином Huawei. Это скоро изменится, поскольку новый торговый центр HONOR Mall откроется в январе 2021 года.

Плакат показывает ряд продуктов, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, предполагая, что магазин станет полноценной заменой Vmall. Будущие продукты HONOR Mall будут эксклюзивными и независимыми от компании Huawei.

Комментарии и отзывы Honor Mall
Обзоры:
Новости:
Honor Mall откроется в январе 2021 года

Новым владельцем бренда Honor является Zhixin New Information Technology Co. Ltd. После этого обновленная...
В следующем году Samsung откажется от производства ЖК-дисплеев

Samsung Display собирается полностью отказаться от производства ЖК-дисплеев к весне 2021 года. Это решени...
Sony приобрела сервис стриминга аниме Crunchyroll

Sony Pictures Entertainment объявила о приобретении Crunchyroll, сервиса потоковой передачи аниме от AT&T...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Лучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONEЛучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONE
Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Valve запустила новую функцию для разраб...
Valve запустила новую функцию для разрабValve выпустила новую функцию Steam Playtest для разработчиков. Функция очень простая. Игроки могут подпи...
Alcatel Joy TAB 2 запущен за 60 долларов...
Alcatel Joy TAB 2 запущен за 60 долларовAlcatel Joy Tab 2 уже запущен в США компанией T-Mobile на платформе Metro. Alcatel Joy Tab 2 - это планше...
Sony показала из чего состоит их новая к...
Sony показала из чего состоит их новая кКонсоль нового поколения компании Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу. Энтузиастам и обычным поль...
Смартфон Poco M3 получит аккумулятор на ...
Смартфон Poco M3 получит аккумулятор на В сети появились подробные характеристики смартфона Poco M3, официальный дебют которого ожидается уже 24 ...
Первый взгляд на Werewolf: The Apocalyps...
Первый взгляд на Werewolf: The ApocalypsРазработчик Cyanide объявил еще в 2017 году, что ведет работу над игрой Werewolf: The Apocalypse - Earthb...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition оценен в ...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition оценен в Компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition, который оценен в 49 990 рублей. Новинку осн...
Представлен смартфон OnePlus 8T Cyberpun...
Представлен смартфон OnePlus 8T CyberpunOnePlus намерена выпустить смартфон OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077 Limited Edition. OnePlus сотруднича...
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Ком...
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. КомТестируемый сегодня комплект вентиляторов ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO вышел в двух расцветках корпуса: ...
Представлены стильная 3D-карта ASUS GeFo...
Представлены стильная 3D-карта ASUS GeFoКомпания ASUS объявила о выходе новой серии видеокарт с приставкой KO – Korean Origin или «корейское прои...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с ви...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с виС наушниками линейки Razer Nari мы знакомились на примере двух моде...
Redmi Note 9 получит новый вариант цвета...
Redmi Note 9 получит новый вариант цветаКитайская компания изначально представила смартфон в трех цветах, а именно Aqua Green, Arctic White и Peb...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет дл...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет длТестируемый сегодня 10-дюймовый планшет PRESTIGIO MUZE 4231 4G ориентирован на выполнение базовых задач и...
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариевОбзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor