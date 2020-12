Новым владельцем бренда Honor является Zhixin New Information Technology Co. Ltd. После этого обновленная компания ставит новые цели, укрепляет цепочку поставок и так далее. Теперь она официально заявила, что новый торговый центр HONOR будет запущен в начале следующего года.

Несмотря на то, что это отдельный бренд, продукция Honor продавалась через каналы Huawei. Фактически, его официальные аккаунты ранее перенаправлялись на Vmall Huawei, который является официальным магазином Huawei. Это скоро изменится, поскольку новый торговый центр HONOR Mall откроется в январе 2021 года.

Плакат показывает ряд продуктов, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, предполагая, что магазин станет полноценной заменой Vmall. Будущие продукты HONOR Mall будут эксклюзивными и независимыми от компании Huawei.