Hoover запускает новый беспроводной пылесос H-Free, который обеспечивает работу традиционного пылесоса. Легкость уборки удовлетворяет потребности каждого потребителя, благодаря своей гибкости с достаточной всасывающей способности для очистки всего дома за один цикл. Работает пылесос при полной зарядке до 25 минут.

Пылесос Hoover H-Free оснащен новой щеткой H-Lab Flat & Drive, которая вращается на 90 ° и 180 ° благодаря простому движению запястья и может легко обойти любое препятствие. Специальная световая индикация на ней подскажет, когда щетку нужно почистить если что-то застряло в ней. Объем пылесборника — 0,8 л. Имеется моющийся фильтр на выходе. Мощность двигателя, расход воздуха и новая щетка H-Lab Flat & Drive обеспечивают отличный уровень чистоты на любом типе поверхности. Специальные волокна ротора Deep Care отлично подходят для тонкой очистки твердых полов и паркета, а Intense Floor Roller идеально подходит для более энергичной и тщательной уборки.