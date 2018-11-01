Hotpoint представляет новую линейку микроволновых печей Cook25

2018-11-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hotpoint MWHA 253 W; [79]
Hotpoint представляет новую линейку микроволновых печей Cook25 вместимостью 25 литров. Новинки помогут осуществить смелые кулинарные эксперименты и приготовить разнообразные блюда под грилем или с помощью автоматических режимов.

Помимо стандартных опций разогрева и размораживания пользователи могут использовать функцию приготовления под грилем – в моделях MWHA 253 W, MWHA 253B установлен кварцевый гриль мощностью 1050 Вт. Кроме того, доступен набор автоматических программ «Шеф-меню», включая режим хрустящего печеного картофеля и рыбы на пару.

СВЧ имеют встроенное «Шеф-меню» с наиболее популярными рецептами, 8 режимов для деликатного размягчения и растапливания, например, сыра, масла или шоколада, а также 4 вида размораживания. В зависимости от типа и веса продуктов микроволновая печь автоматически настроит уровень мощности и время приготовления. Модели также оснащены 4 интеллектуальными программами: подъем теста (только для моделей с грилем), размягчение и плавление, приготовление йогурта, поддержание тепла.

Бережный и легкий уход за приборами обеспечит функция очистки с помощью пара без использования химических средств. Достаточно поместить контейнер с водой в печь и активировать функцию AutoClean: через несколько минут вода испарится, и внутреннюю камеру достаточно будет протереть салфеткой. Простая и удобная система очистки активируется нажатием одной кнопки.

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