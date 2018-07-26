Xiaomi выпустила кондиционер

В компании Huawei продолжают штурмовать рынок бытовой техники для дома. В этот раз производитель показал умную систему кондиционирования Mijia Smart Air Conditioner, которая существенно отличается от прямых конкурентов благодаря своему дизайну и функциям. Да и стоимость новинки тоже не может не радовать — всего 320 долларов. Это раза в два дешевле главных игроков на рынке, не говоря уже про самые дорогие бренды. Мощности продукта хватает на охлаждение площади в 21 квадратный метр, а вот нагревать Mijia Smart Air Conditioner может 23 квадратных метра. Естественно, это примерные показатели, которые зависят от массы факторов. Система даже оснащена антибактериальным фильтром, которые будет не просто охлаждать помещение, но и очищать его от разнообразных бактерий. Интересная штука.