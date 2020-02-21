Huawei покажет на онлайн-презентации складной смартфон

Компания Huawei решила провести презентацию новых продуктов 24 февраля в онлайн-режиме, из за коронавируса и отмены выставки MWC 2020.

В социальных сетях появилось несколько рекламных постеров ожидаемых новинок.

Ожидается новый складной смартфон Huawei Mate Xs который получит новый фирменный процессор Kirin 990 с поддержкой сети пятого поколения 5G, также совершенствованный шарнирный механизм и более гибкий дисплей.

Ещё один рекламный постер компании Huawei, который намекает на новый планшет. Скорее всего это будет первый планшет компании Huawei с поддержкой сети пятого поколения 5G.

Третий постер намекает на новый ноутбук, скорее всего это будет новый представитель семейства MateBook.

И последний постер, который гласит: что компания Huawei приглашает вас присоединиться к онлайн конференции и познакомиться с последними инновациями в области интеллектуальных технологий.