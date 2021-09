Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды

Компания Huawei представила интерактивную панель с оптической технологией защиты от синего света - IdeaHub Board Edu, направленной на использование в сфере образования. Новое решение, обладающее широким функционалом, позволит сделать учебный процесс более эффективным, удобным и безопасным.

Официальное название Huawei IdeaHub Board Edu – «интерактивная электронная панель». За этим определением скрывается решение, которое фактически представляет собой комбинацию нескольких устройств: большой ТВ-панели с 4K-разрешением и электронной доски, на которой можно писать, рисовать, выводить на нее картину с разных источников (компьютера, плашета и смартфона) и интегрировать ее в ИТ-инфраструктуру образовательного учреждения в соответствии со всеми стандартами информационной безопасности. Учебные образовательные материалы, программы и приложения доступны к загрузке через AppGallery и браузер.«Мы убеждены, что успешная цифровая трансформация образования не должна сводиться к внедрению как можно большего количества электронных устройств в школах и вузах. Для нас это в первую очередь оптимизация учебного процесса с использованием ИКТ-технологий, которая, в конечном итоге, приводит к вовлечению всех его участников: школьников и педагогов, родителей, авторов учебно-методических программ, представителей проверяющих организаций», – делится Никита Гаврилов, менеджер по продуктам линейки Intelligent Collaboration, Huawei Enterprise в регионе Евразия.В соответствии с требованиями федерального проекта «Цифровая образовательная среда», ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. К 2024 году в России должна быть создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность обучения на всех уровнях.Huawei IdeaHub Board Edu воплощает этот подход с вниманием к деталям и с полным пониманием задач цифрового образования. На доске можно не только сделать упражнение, но и вывести все сопутствующие мультимедийные материалы. Писать и рисовать на доске Huawei можно двумя способами: с помощью «маркера» (девайс удобно закрепляется на магните под экраном) или от руки – водя пальцем по поверхности. При необходимости данные можно сохранить для последующего редактирования или отправить по e-mail.Уникальной функцией Huawei IdeaHub Board Edu, отличающей решение Huawei от существующих интерактивных панелей и электронных досок, является зеркалирование с подключенным компьютером. Пользователь может не только выводить на панель слайды или другой контент в режиме презентации, но параллельно работать с ним – править, дорисовывать, печатать. Все эти изменения мгновенно отражаются на компьютере.Переключение между различными режимами и задачами реализовано таким образом, чтобы быть интуитивно понятным и комфортным для пользователей с любым уровнем цифровой грамотности. Интерфейс системы во многом напоминает смартфон и не имеет жестких возрастных ограничений: легкость подключения, настройки, управления и пользования позволяет самостоятельно совершать необходимые действия даже ученику средней школы.Преимущества заключаются не только в техническом наполнении, но и в заботе о здоровье ребенка. В интерактивной доске Huawei IdeaHub Board Edu реализована технология защиты от вредного синего света, таким образом, школьники в меньшей степени подвержены негативному воздействию на зрение. В отличие от традиционных технологий фильтрации синего света, которые не только пропускают значительную часть спектра, но и добавляют экрану желтый оттенок, инновация Huawei блокирует до 60% синего света и обеспечивает на 70% более высокую однородность цветов по сравнению с отраслевым стандартом TÜV. Защитная функция сохраняется даже при изменении типа освещения (солнечный свет/подсветка люминесцентными лампами). В современном мире соблюдение подобных требований становится необходимостью. Доска Huawei IdeaHub Board Edu предлагается в размере 86 дюймов. Устройство имеет встроенную операционную систему Android 9.0 (опционально дополнительный модуль на Windows 10) и базируется на 4-ядерном процессоре с частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ.Панель можно как повесить на стену, так и установить на специальную подставку. Это особенно удобно, если необходимо переместить панель в другой класс или аудиторию. Настройка доски не требует специальных технических навыков – достаточно иметь розетку и сетевое подключение.

«Сценарии применения Huawei IdeaHub Board Edu включают в себя создание умных классов, групповую работу, при которой ученики могут вносить пометки и корректировки в общее рабочее пространство, дистанционные занятия, особенно в эпоху COVID-19. Это решение идеально вписывается в современный мир, где процесс обучения носит все более технологичный характер, а учителя и его учеников могут разделять сотни километров. Надеемся, что с его помощью нам удастся внести существенный вклад в решение задач цифрового образования России», – добавляет Никита Гаврилов.