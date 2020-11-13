Huawei представила умный дверной звонок Smart Doorbell Pro

Huawei сделала очень важный шаг в плане безопасности. Технологический гигант еще раз продемонстрировал, что с новой экосистемой она работает не только на рынке смартфонов. Smart Doorbell Pro, интеллектуальный дверной звонок, представленный Huawei, которым можно управлять со смартфона, что выводит безопасность на новый уровень.

Когда устройство подключено к телефону, оно позволяет вам видеть, кто находится перед дверью даже когда вас нет дома. Если человек, подошедший к двери, ждет 10 секунд, не нажимая звонка, это автоматически записывается. Кроме того, хозяин может изменить свой голос, разговаривая с человеком у двери с помощью Smart Doorbell Pro. Устройство также имеет различные функции искусственного интеллекта, такие как расширенное обнаружение движения.

Камера также имеет сверхширокий угол обзора 165 градусов и большую батарею емкостью 6500 мАч, которой хватает на 8 месяцев. Huawei Smart Doorbell Pro будет доступен в декабре по ориентировочной цене $ 90.