Huawei представила умный дверной звонок Smart Doorbell Pro

Когда устройство подключено к телефону, оно позволяет вам видеть, кто находится перед дверью даже когда вас нет дома. Если человек, подошедший к двери, ждет 10 секунд, не нажимая звонка, это автоматически записывается. Кроме того, хозяин может изменить свой голос, разговаривая с человеком у двери с помощью Smart Doorbell Pro. Устройство также имеет различные функции искусственного интеллекта, такие как расширенное обнаружение движения.
Камера также имеет сверхширокий угол обзора 165 градусов и большую батарею емкостью 6500 мАч, которой хватает на 8 месяцев. Huawei Smart Doorbell Pro будет доступен в декабре по ориентировочной цене $ 90.