Huawei представила в Бангкоке новые устройства для работы, спорта и повседневной жизни

Huawei провела в Бангкоке глобальную презентацию новых продуктов под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии компания показала планшет HUAWEI MatePad Pro Max, смартфон HUAWEI nova 15 Max, серию смарт-часов HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition и другие устройства.

Одной из ключевых новинок стал HUAWEI MatePad Pro Max. По данным компании, стандартная версия планшета весит 499 г при толщине 4,7 мм, а версия с экраном PaperMatte — 509 г. Устройство позиционируется как тонкое и легкое решение для работы, творчества и мобильной продуктивности.Смартфон HUAWEI nova 15 Max получил камеру на 50 МП с RYYB-сенсором, аккумулятор емкостью 8500 мА·ч, OLED-экран и двойные стереодинамики. Компания также заявляет о повышенной прочности корпуса.

В категории носимых устройств Huawei представила WATCH FIT 5 со спортивными режимами, беговые WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, премиальные WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition и детские WATCH KIDS X1 с камерами и AMOLED-экраном.