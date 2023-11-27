Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета

Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет-связь на низкой околоземной орбите, создавая собственного конкурента спутниковой системе связи Starlink от SpaceX. Нужно понимать, что на текущий момент Starlink — крупнейшая в мире группа спутников связи на низкой околоземной орбите, которая позволяет покрывать почти всю планету Земля доступом к высокоскоростному интернету. Но в Китае уже работают над собственным аналогом и Huawei даже представила результаты тестирования собственной сети, которая, судя по представленным слайдам, демонстрирует скорость передачи информации на скорости до 660 Мбит/сек.

При этом стоит понимать, что геостационарные спутники компании Huawei находятся на гораздо большей высоте, чем их аналоги на низкой околоземной орбите, да и в целом сама система спутниковой связи, когда устройство из орбиты передаёт сигнал на смартфон размером с шоколадку, тоже достаточно сложная. Но это всё равно отличная новость, потому что специалисты занимаются этим направлением и если пять лет назад спутниковый интернет казался чем-то невероятным, то сейчас это вполне реальная технология. И ещё через пять лет, когда подобных проектов будет гораздо больше, можно будет говорить о том, что обычный проводной интернет нам уже не так нужен, потому что получить доступ к сети можно будет в любой момент из любой точки на планете. Это, безусловно, будущее рынка высоких технологий.