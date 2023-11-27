Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета

Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет-связь на низкой околоземной орбите, создавая собственного конкурента спутниковой системе связи Starlink от SpaceX. Нужно понимать, что на текущий момент Starlink — крупнейшая в мире группа спутников связи на низкой околоземной орбите, которая позволяет покрывать почти всю планету Земля доступом к высокоскоростному интернету. Но в Китае уже работают над собственным аналогом и Huawei даже представила результаты тестирования собственной сети, которая, судя по представленным слайдам, демонстрирует скорость передачи информации на скорости до 660 Мбит/сек.

При этом стоит понимать, что геостационарные спутники компании Huawei находятся на гораздо большей высоте, чем их аналоги на низкой околоземной орбите, да и в целом сама система спутниковой связи, когда устройство из орбиты передаёт сигнал на смартфон размером с шоколадку, тоже достаточно сложная. Но это всё равно отличная новость, потому что специалисты занимаются этим направлением и если пять лет назад спутниковый интернет казался чем-то невероятным, то сейчас это вполне реальная технология. И ещё через пять лет, когда подобных проектов будет гораздо больше, можно будет говорить о том, что обычный проводной интернет нам уже не так нужен, потому что получить доступ к сети можно будет в любой момент из любой точки на планете. Это, безусловно, будущее рынка высоких технологий.
Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета…
Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет…
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