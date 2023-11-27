Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета…

При этом стоит понимать, что геостационарные спутники компании Huawei находятся на гораздо большей высоте, чем их аналоги на низкой околоземной орбите, да и в целом сама система спутниковой связи, когда устройство из орбиты передаёт сигнал на смартфон размером с шоколадку, тоже достаточно сложная. Но это всё равно отличная новость, потому что специалисты занимаются этим направлением и если пять лет назад спутниковый интернет казался чем-то невероятным, то сейчас это вполне реальная технология. И ещё через пять лет, когда подобных проектов будет гораздо больше, можно будет говорить о том, что обычный проводной интернет нам уже не так нужен, потому что получить доступ к сети можно будет в любой момент из любой точки на планете. Это, безусловно, будущее рынка высоких технологий.