Hush — идеальное одеяло для комфортного сна

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Hush; [84]
Изобретатели придумали «умное» одеяло, помогающее лучше спать. Разработка под названием Hush основана на технологии терапии глубокого сенсорного давления. Она предполагает несущественное давление на все тело человека, такое, как крепкие объятия, от которого он расслабляется. Это помогает быстрее заснуть и крепче спать.

Давление имитируется одеялом благодаря распределению веса, похожему на обволакивание человека. Вот почему такое одеяло приходится выбирать по весу, а не по размеру. Так, вес минимальной модели Hush составляет 7 килограммов. Одеяло подходит пользователям от 45 до 75 килограммов. Людям покрупнее или парам потребуются более тяжёлые модели.

Была представлена и облегченная модель одеяла Hush Ice. Она основана на том же подходе сенсорного давления. Однако оно эффективнее охлаждается. При этом тело быстрее остывает до комфортной неопасной температуры. Ведь во сне снижается температура тела человека (поэтому при жаре тяжелее засыпать).

Самая простая и маленькая модель новинки предлагается за $ 139. Вариант с охлаждением обойдётся в $149. Доставлять одеяло Hush начнут в середине лета.


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