Hyundai купила Boston Dynamics за 1 миллиард долларов

Автопроизводитель Hyundai Motor Group объявил о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций производителя робототехники Boston Dynamics. Сделка обошлась Hyundai в 1,1 миллиарда долларов и дает группе автопроизводителей примерно 80% акций Boston Dynamics. Hyundai считает, что присутствие в области робототехники станет еще одним значительным шагом для Hyundai Motor Group в ее стратегической трансформации в поставщика умных автомобилей и прочей мобильной техники. Hyundai Motor Group вложила значительные средства в технологии будущего, в том числе в автономное вождение, экологически-чистые автомобили, интеллектуальные предприятия, современные материалы, искусственный интеллект и робототехнику.