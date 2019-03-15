IKEA переносит дату выпуска умных жалюзи KADRILJ и FYRTUR

Шведский производитель мебели IKEA перенес дату выпуска умных жалюзи, потому что он нашел возможность для «улучшенной функциональности».

IKEA заявила, что запоздалый запуск означает, что умные жалюзи будут совместимы с Alexa, Siri и Google Assistant сразу, а не в более позднем обновлении прошивки. Умные жалюзи KADRILJ и FYRTUR привлекательны из-за их низкой цены. Стоимость KADRILJ начинается примерно со 113 долларов, а FYRTUR начинается со 136 долларов, исходя из европейских цен. Модель IKEA позволяет владельцам складывать жалюзи по желанию или закрывать их в определенное время дня с помощью приложения умного дома TRADFRI. В настоящее время ожидается, что в США будут выпущены только затемненные оттенки FYRTUR.