IMOU представила новые системы видеонаблюдения для России

Российский дистрибьютор электроники, компания MOBILIDI совместно с международным производителем систем видеонаблюдения, компанией IMOU, анонсировали начало сотрудничества и презентовали новинки продукции.

О ключевых конкурентных преимуществах продукции IMOU более подробно рассказал продакт-менеджер MOBILIDI Александр Екимов. В частности, он выделил уникальные достоинства аппаратной части и программного обеспечения моделей камер Cue 2, Cue2C, Ranger 2, Bullet 2C, которые будут поставляться дистрибьютором на российский рынок.Так, например, камера IMOU Cue 2 обладает широким углом обзора в 131 градус по диагонали, что достаточно для наблюдения за площадью большого помещения. А благодаря разрешению 2Мп (1920*1080 пикселей) она выдает настоящий real-time видеопоток с частотой 25 кадров в секунду без задержек. В отличие от конкурентов в Cue 2, как и во всей линейке камер IMOU, присутствует поддержка стандарта компрессии H.265, что позволяет на 40-50% экономнее расходовать объем свободного места на карте памяти или других архивных хранилищах и снижать нагрузку на сеть за счет более низкого битрейта. При этом Cue 2 обладает компактным размером, а также современным и привлекательным дизайном, который органично впишется в любой интерьер.

Поворотная камера Ranger 2 – отличный вариант для видеонаблюдения в помещении с возможностью удаленно управлять камерой, так как она может вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эта модель устанавливается в любом удобном месте, будь то стол или потолок. Необходимые для монтажа аксессуары уже входят в комплект. Полезная функция автослежения позволяет камере при обнаружении движущегося человека следовать за ним, ведя при этом запись видео. Устройство также умеет распознавать аномальные звуки в помещении, например, плач ребенка и уведомлять об этом владельца. А в случае возникновения нежелательных посетителей в помещении в Ranger 2 срабатывает встроенная сирена, отпугивающая незваных гостей. Таким образом, владелец может контролировать ситуацию в доме или офисе, даже находясь далеко от него.

Ключевой особенностью уличной камеры Bullet 2C является высокая степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP67, что обеспечивает 100% защиту устройства при любых погодных условиях. Кроме этого, в ней присутствует инфракрасная подсветка дальностью до 30 метров, которая способствует передаче качественного изображения даже в темное время суток.Важным преимуществом линейки камер IMOU является русифицированное приложение IMOU Life с понятным интерфейсом для мобильных устройств, а также десктопная версия программы для персонального компьютера.