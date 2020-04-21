Игровая мышь Logitech G203 LIGHTSYNC появится в мае

Компания Logitech выпускает самую экономичную мышь на сегодняшний день - Logitech G203 LIGHTSYNC. Мышь имеет классический дизайн с шестью кнопками.

Производитель предлагает два цвета на выбор: черный и белый. Изогнутая линия по краю корпуса, это ничто иное, как RGB подсветка.

Программное обеспечение G HUB управляет не только подсветкой, но еще и позволяет настроить кнопки и редактировать макросы. Модель оснащена датчиком чувствительность которого составляет 8000 DPI. Частота опроса до 1000 Гц.

По словам компания Logitech, игровая мышь G203 LIGHTSYNC появится в мае этого года. Рекомендуемая цена 39,99 долларов.
Комментарии и отзывы Logitech G203 LIGHTSYNC
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