Игровые проекторы нового поколения от Sony в 4K разрешении

Компания Sony представила три новых 4К проектора VPL-VW870ES, VPL-VW570ES и VPL-VW270ES с функциями для геймеров, любителей кино и спорта.

Новые модели предлагают реальное 4К со скоростью 60 кадров в секунду. 10-битная цветовая и HDR-функция, идеально подходящая для потоковой передачи 4-кратного Blu-ray и Netflix.

Проекторы были представлены в Берлине на выставке IFA 2018 поэтому пока они будут доступны только в Европе. Проекторы поступят в продажу в октябре и будут в черном и белом расцветках, а стоимость пока остается тайной. Но некоторые аналитики считают, что стоимость будет колебаться от 4000 до 5000 евро.