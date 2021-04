Corsair представила обновленные игровые системы One a200 и i200. Теперь серия One оснащается новейшими процессорами AMD Ryzen 5000 и Intel Core 11-го поколения. Кроме того, системы получают графику до RTX 3080, до 32 ГБ ОЗУ и NVMe-накопителя объемом 1 ТБ.

Corsair One a200 оснащен процессором Ryzen 9 5900X, а One i200 процессором Intel Core i9-11900K. Охлаждать систему будет водяное охлаждение от Corsair. Также в системе установлен блок питания Corsair SF750 80 PLUS Platinum.

Corsair One a200 и One i200 доступны по цене от 4039,90 евро. Цена варьируется в зависимости от конфигурации.