Игровой Full HD-проектор ViewSonic PX706HD

2019-08-17, Автор - Ramil; Продукт - ViewSonic; [47]
Производитель позиционирует модель Viewsonic PX706HD как короткофокусный Full HD-проектор «для игр и других домашних развлечений». Герой обзора был представлен чуть более года назад и продаётся на территории США по цене 700-750 долларов (без учета налогов). В России цена 60 000 рублей. На устройство предоставляется 3-летняя гарантия.

Основа проектора — 0,65-дюймовый DLP DMD-чип (матрица) от компании Texas Instruments с физическим разрешением стандарта Full HD (1920 × 1080 пикселей). В PX706HD используется лампа мощностью 240 Вт (потребляемая мощность системы в целом до 310 Вт), способная работать до 15 000 часов в режиме SuperEco, а максимальный световой поток заявлен в 3000 ANSI-люмен.

За цветопередачу отвечает технология с названием Brilliant Color, а предустановленный режим Gaming настроен таким образом, чтобы все тени были хорошо различимы, а задержка вывода изображения снижена в три раза относительно стандартного значения c помощью технологии 3X Fast Input.

В проекторе используется короткофокусный ручной 1,2-кратный зум-объектив, позволяющий спроецировать картинку диагональю 100 дюймов формата 16:9 на расстоянии в 1,5 метра, а 80 дюймов — с расстояния всего в один метр. Производитель не рекомендует превышать диагональ в 120 дюймов (из-за физических параметров оптики) для сохранения резкости картинки по всей её площади. Физический сдвиг проекции по двум осям не представлен, но есть коррекция трапецеидальных искажений по вертикали, в том числе в автоматическом режиме.

Проектор без поддержки различных HDR-стандартов, но умеет работать с 3D-отображением видеоряда. За акустику отвечает один монодинамик мощностью 5 Вт, а над созданием более приятного звукового тракта трудится технология с красивым названием SonicExpert, которой совсем не должен мешать заявленный уровень шума PX706HD в 27 дБ при работе проектора в режиме Eco.

Модель оснащена достаточным набором интерфейсов: двумя HDMI 1.4 (больше для Full HD 60 Гц и не надо), аналоговым D-Sub, RS-232 для программного управления, mini-USB для обновления прошивки, композитным видеовходом и 3,5-мм аудиоразъёмом.

Главной же особенностью проектора, является современный интерфейс USB 3.1 Type-C, благодаря которому к модели можно подключить телефон с поддержкой потокового видеовещания и вывести на огромный экран всё, что у вас есть в смартфоне, в том числе попробовать поиграть в любую из мобильных игр.

Комплект состоит из: двух кабелей питания (разных стандартов); кабеля USB Type-C; двух батареек типа AAA; пульта дистанционного управления; гарантийного талона; краткой инструкции по установке и настройке.

Прямоугольный корпус со скруглёнными краями целиком и полностью сделан из белого матового пластика. Для обеспечения сохранности устройства можно воспользоваться классическим замком Kensington и блокировкой клавиш управления на корпусе (защита от детей). Охлаждение устройства производится при помощи двух вентиляторов типоразмера 80 × 80 мм, расположенных с двух сторон корпуса. Один из них работает на вдув, а другой на выдув.

Выпуклая линза без использования зума не выходит за пределы корпуса, но если воспользоваться 1,2-кратным приближением, то можно начать беспокоиться за её состояние. Поэтому если проектор не используется и нет желания постоянно производить его настройку — закрывайте объектив прикреплённой на верёвочку пластиковой крышкой.

Для зуммирования предусмотрен рычажок рядом с оптическим блоком, а фокусировка производится вращением непосредственного самого объектива. Коррекция трапециевидных искажений осуществляется электронным способом, через соответствующие настройки в меню, — либо с пульта, либо кнопками на самом проекторе.

Присутствующие здесь же три светодиодных индикатора информируют о состоянии лампы, питании и перегреве системы. Любое мигание индикаторов или красный/оранжевый цвет свидетельствуют о наличии определённых проблем. На нижней плоскости проектора расположены три опорные ножки, пара наклеек с различной информацией, а также специальные отверстия для фиксации проектора при потолочном монтаже.

Встроенный монодинамик разместился в левой части корпуса, за вентиляционными прорезями. Качество звука среднее (для одинарного динамика), а максимальная громкость позволяет использовать проектор для презентаций в помещении площадью до 50-60 квадратных метров.

Пластик, из которого сделан корпус Viewsonic PX706HD, отличается хорошим качеством и практичностью. Корпус не хрустит и не издаёт звуков при нагреве и долгой работе. Управлять проектором можно с помощью как десяти физических кнопок на корпусе устройства, так и отдельного пульта из комплекта поставки.

Он хорошо подойдет для создания своего небольшого кинозала или игровой комнаты.


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