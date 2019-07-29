«Индийский Электроник» вышел на экраны страны

2019-07-29, Автор - Эдуард Иванов; [50]
Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одними из лучших в мире, так последнее время индийские режиссеры стараются потеснить американцев и в исконно голливудском жанре боевиков. Причем, киноделы не гнушаются брать за основу известные истории, и переснимать их на свой лад. В копилке Болливуда уже есть собственные версии «Звездных Войн», «Гарри Поттера» и «Форсажа». Признаться, получается у них, мягко говоря, не всегда хорошо, но иногда картина «выстреливает», завоевывая популярность не только на родине, но и по всему миру. Так, например, было с фильмом «Робот», вышедшем в 2010 году, который представлял гремучую смесь из «Робокопа», «Терминатора» и «Электроника». И вот, спустя 9 лет, вышло продолжение «Робот 2.0».

По сюжету, в Индии начинают улетать в небеса сотовые телефоны, а через некоторое время появляется монструозная птица, состоящая из айфонов, самсунгов и прочих нокиа, которая принимается уничтожать людей и разрушать город. Все средства защиты, включая армию, оказываются бесполезны. Последняя надежда человечества – робот Читти в исполнении звезды индийского кино Раджиниканта, которого разобрали 10 лет назад за незаконную репликацию, геноцид людей и попытку захвата власти: из двух зол властям приходится выбирать меньшее.

Компания RFG Distribution занялась локализацией фильма. Голос главному злодею подарил главный фрик страны – Никита Джигурда. Надо признать, что озвучка, как нельзя хорошо подходит под ту вакханалию, что творится на экране: огромные орлы, состоящие из сотовых телефонов, гиганские роботы, сражающиеся на арене, сексапильный робот-супермодель, наноботы с индийским лицом, драки, любовь и, конечно, танцы. Понятное дело, что неподготовленный зритель, скорее всего, не выдержал бы столько трэша на экране продолжительностью 3 часа, поэтому прокатчикам пришлось вырезать около 80 минут экранного времени. Фильм изобилует юмором, красивыми спецэффектами, пафосом и колоритными персонажами. Бюджет картины составил $75 млн.

Не смотря на весь тот треш, что зритель видит на экране, картина затрагивает серьезные темы, такие как отношение человека и природы, деградация разума, благодаря развитиям технологий, самоопределение искусственного интеллекта, награжденного эмоциями и многое другое. Никита Джигурда, посетивший премьеру, в свойственной ему манере, признал, что проблемы экологии, о которых говорит фильм, актуальны в настоящее время, как никогда раньше, и если не остановится сейчас, то мир ждет настоящий апокалипсис. «Робот 2.0» для меня оказался «чистым глотком», среди засилья американских блокбастеров. Конечно, рассказанный по-своему, с присущими индийским колоритом, весьма наивный, смешной и местами забывающий о физике, но, однозначно, оставивший приятное послевкусье и темы для обсуждений.

Автор: Артем Костенко

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