Инновационная система домашнего комфорта Группы Legrand

2020-03-20, Автор - Ramil; Продукт - Legrand; [96]
Инновационные технологии внедряются в нашу жизнь очень стремительно. Технологии призваны облегчить жизнь и обеспечить комфорт, а также обезопасить людей. По данным статистики, объем рынка систем "умного дома" в России вырос на 17% и в ближайшем будущем, это число будет только увеличиваться.

О Группе Legrand

Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Legrand предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов.

В России поступила в продажу инновационная система домашнего комфорта Группы Legrand. В основу системы входят "умные" электроустановочные компоненты. Они представлены в дизайне Valena Life/Allure with Netatmo и Celiane with Netatmo.

Система "умного" дома состоит из проводных и беспроводных устройств, в каждое из которых встроен интеллектуальный модуль. Группа Legrand предлагает стартовый пакет, в который входит Wi-Fi-шлюз, "умная" розетка и беспроводной выключатель. Wi-Fi-шлюз обеспечивает подключение всех IoT устройств к интернету и управление системой из любой точки мира. Клиент может собрать свой комплект из доступных IoT устройств.

Установка "умных" выключателей и розеток ничем не отличается от установки обычных электроустановочных компонентов. Производитель предоставляет возможность замены продуктов линеек Valena Life/Allure и Celiane с сохранением дизайна. Управление системой осуществляется с помощью мобильного приложения Home+Control, в ней создается план дома и отображается вся информация об устройствах. Приложение с понятным интерфейсом, пользователь может настроить сценарии поведения группы smart-устройств, в том числе отдельных компонентов.

Инновационная система домашнего комфорта Группы Legrand сотрудничает с компанией "Яндекс". Система домашнего комфорта полностью совместима с голосовым помощником "Алиса" и "умными колонками", а также голосовыми помощниками Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa.

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