Инновационный очиститель воздуха SHARP KC-G40M с увлажнителем

SHARP запускает очиститель воздуха «KC-G40M» с увлажнителем.

Он может похвастаться умной комплексной очисткой воздуха в помещении с использованием двойной технологии и получил комбинацию фильтров PASSIVE HEPA и PANDAA, которая удаляет PM2,5, пыльцу и другие газообразные вещества, такие как этилбензол, толуол и другие соединения HAZE. В нем используется отмеченная наградами технология ACTIVE Plasmacluster для генерации свежего воздуха, а также устранения токсичных паров, ЛОС и газов.

Уникальная функция увлажнения обеспечивает комфортный уровень влажности с помощью техники естественного испарения, которая помогает поддерживать гидратацию тела и уменьшать сухость. Очиститель воздуха поставляется с моющимся мелкоячеистым фильтром PM10. Начальная цена SHARP KC-G40M составляет 33 000 рупий и пока он доступен для индийского рынка.