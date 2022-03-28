Instant NeRF от NVIDIA использует искусственный интеллект для превращения 2D-фотографий в 3D-сцены

Как говорил главный научный сотрудник Томас Мюллер в докладе GDC 2022 под названием «Мгновенные примитивы нейронной графики», этот сложный эффект является результатом трех основных улучшений: реализации алгоритма рендеринга/обучения для конкретной задачи на графическом процессоре, который использует мелкозернистый графический процессор, возможности управления потоком намного быстрее, чем плотные тензоры, полностью объединенная реализация небольшой нейронной сети, которая работает быстрее, чем процедуры умножения матриц общего назначения и наконец, NVIDIA разработала метод, называемый кодированием хэш-сетки с несколькими разрешениями, который не зависит от задачи и обеспечивает лучший компромисс между скоростью и качеством, чем ранее существовавшая работа.