Графический процессор Intel Arc A370M медленнее, чем AMD Radeon RX 6500M

Второй вариант — Intel Arc A350M с 6 ядрами Xe (768 ALU), 6 блоками трассировки лучей, тактовой частотой графического ядра 1150 МГц, 64-битным шинным интерфейсом 4 ГБ и диапазоном TDP 25–35 Вт, который будет нацелен на конкурента серии MX500 начального уровня от NVIDIA.
AMD решила сравнить и поделиться тестами производительности своего мобильного графического процессора начального уровня Radeon RX 6500M с Arc A370M. AMD использовала те же настройки, что и Intel: 1080p на Medium. Похоже, что Radeon RX 6500M в среднем на 58% быстрее, а это означает, что первые усилия Intel в играх AAA могут быть слишком слабыми. Radeon RX 6500M не хватает многих современных функций кодирования (AV1), но они имеют аналогичные характеристики TDP с диапазонами 35-50 Вт.