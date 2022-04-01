Графический процессор Intel Arc A370M медленнее, чем AMD Radeon RX 6500M

Intel недавно выпустила семейство дискретных игровых графических процессоров ARC Alchemist для мобильного сегмента Arc A370M и Arc A350M. Линейка Intel Arc 3 — это семейство начального уровня с оптимизированным энергопотреблением, в котором используется графический процессор ACM-G11. В линейку входит Arc A370M, который использует полную конфигурацию графического процессора и 8 ядер Xe (1024 ALU), 8 блоков трассировки лучей, графическую частоту 1550 МГц, 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6 и диапазон TDP 35–50 Вт.

Второй вариант — Intel Arc A350M с 6 ядрами Xe (768 ALU), 6 блоками трассировки лучей, тактовой частотой графического ядра 1150 МГц, 64-битным шинным интерфейсом 4 ГБ и диапазоном TDP 25–35 Вт, который будет нацелен на конкурента серии MX500 начального уровня от NVIDIA.

AMD решила сравнить и поделиться тестами производительности своего мобильного графического процессора начального уровня Radeon RX 6500M с Arc A370M. AMD использовала те же настройки, что и Intel: 1080p на Medium. Похоже, что Radeon RX 6500M в среднем на 58% быстрее, а это означает, что первые усилия Intel в играх AAA могут быть слишком слабыми. Radeon RX 6500M не хватает многих современных функций кодирования (AV1), но они имеют аналогичные характеристики TDP с диапазонами 35-50 Вт.
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