Intel Core i9-11900K покорил частоту 7 ГГц на жидком азоте

Новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения еще не поступили в продажу, но в сети уже появились первые попытки разгона.

Пользователь "APISAK", поделился скрином из CPU-Z, где указана частота Intel Core i9-11900K. Частота 7047,88 МГц и 1,873 В покорилась на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Apex Z590 с 8 ГБ памяти DDR4-2133. Охлаждался процессор с помощью жидкого азота.

Еще одна попытка разгона была опубликована на канале Youtube пользователем "PC Wale". Оверклокер смог разогнать процессор Intel Core i9-11900K на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Hero до частоты 6,5 ГГц при напряжении 1,678 В. В качестве охлаждения также использовался жидкий азот.

Процессоры Intel Core 11-го поколения поступят в продажу 30 марта.
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Intel Core i9-11900K покорил частоту 7 ГГц на жидком азоте

Новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения еще не поступили в продажу, но в сети уже появились первые...
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