Intel добавляет экспериментальную поддержку шейдеров сетки в драйверах графического процессора DG2 Vulkan для Linux

Сетчатый шейдер — это относительно новая концепция программируемого геометрического конвейера затенения, которая обещает упростить всю организацию конвейера рендеринга графики. NVIDIA представила эту концепцию с Тьюрингом еще в 2018 году, а AMD присоединилась к RDNA2. Разница между сеткой и традиционным конвейером рендеринга графики заключается в том, что версия сетки намного проще и предлагает более высокую масштабируемость, сокращение пропускной способности и большую гибкость при проектировании топологии сетки и работе с графикой. Текущее состояние шейдера сетки в Vulkan — это вклад NVIDIA, который называется расширением VK_NV_mesh_shader.

Сегодняшнее открытие показывает, что грядущее семейство видеокарт Intel Arc Alchemist на базе графического процессора DG2 не будет отставать от NVIDIA и AMD с точки зрения поддерживаемой технической экосистемы.
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