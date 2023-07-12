Intel отказалась от производства NUC

Вчера компания Intel официально сообщила своим партнёрам о полном прекращении прямых инвестиций в бизнес Next Unit of Compute. Это подразделение, которое занимается проектированием и производством компактных производительных компьютеров, которые способны справиться с поставленными задачами без огромного корпуса и системы охлаждения. Вероятно, как и говорили инсайдеры ранее, Intel постепенно отходит от операций, не связанных с её основным бизнесом — в апреле текущего года было продано подразделение, занимавшееся созданием серверов, а теперь вот компания отказалась и от NUC. И это значит, что теперь производитель официально ушёл с рынка готовых решений — теперь у Intel просто нет ни единого продукта, который можно подключить к монитору и работать или играть.

Информационное издание HardwareLuxx обратилось к Intel с просьбой прокомментировать данное событие и получило вполне закономерный ответ: «Мы приняли решение прекратить прямые инвестиции в бизнес Next Unit of Compute (NUC). Это решение не повлияет на оставшуюся часть Client Computing Group (CCG) или Network and Edge Computing (NEX) в Intel. Кроме того, мы сотрудничаем с нашими партнёрами и клиентами, чтобы обеспечить плавный переход и выполнение всех наших текущих обязательств». Новость на самом деле действительно грустная, потому что компьютеры NUC длительное время были действительно лучшим решением на рынке за счёт оптимизации. Но, вероятно, денег они принесли не так много.
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