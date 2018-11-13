Intel представила XMM 8160, первый 5G модем

Intel представила XMM 8160 - первый модем 5G. Это многомодовый модем, поэтому он поддерживает новейшие технологии mmWave, а также более старые стандарты, вплоть до 2G.

Новый модем обеспечит максимальную скорость до 6 Гбит / с, в три раза быстрее, чем современные LTE-модемы Intel. Он поддерживает малый диапазон / высокую пропускную способность mmWave, а также 5G NR от 600 МГц до 6 ГГц (как в FDD, так и в TDD). Модем также поддерживает EN-DC - способ подключения модема к сетям 4G и 5G одновременно. Сетевое подключение контролируется через сеть 4G, 5G перескакивает для быстрой передачи данных, когда это необходимо. Это называется нестационарным подключением и будет иметь жизненно важное значение при переходе 4G / 5G. Модем поддерживает также автономную связь.